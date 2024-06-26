ارتفاع درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاعا في درجة الحرارة، اليوم الأربعاء 26 يونيو، والتي سجلت 28 درجة مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، كما لوحظ وجود أيضا ارتفاع في نسبة الرطوبة ب71% وسرعة رياح 18 كم/ساعة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن انخفاض نسب الاشغال ورفع الرايات الخضراء في معظم شواطئ و درجة الحرارة.

وأكمل البيان أن أول فئة الشاطئ المجاني بالأنفوشي (شاطئ سيد درويش المجاني) الدخول شامل الخدمات، وشواطئ عامة سعر التذكرة ٥ جنيهات للفرد شاملة الحصول علي كرسي و شمسية، و استخدام دورات المياه و غرف تغيير الملابس مجانا، أما عن شواطئ فئة العشرة جنيهات سعر التذكرة ١٠ جنيهات للفرد شاملة الحصول علي كرسي و شمسية و استخدام دورات المياه و غرف تغيير الملابس مجانا، وشواطئ مميزة سعر التذكرة ١٥ او ٢٠ جنيها للفرد شاملة الحصول علي كرسي و شمسية و استخدام دورات المياه و غرف تغيير الملابس مجانا.

شواطئ سياحية سعر التذكرة ٢٥ او ٣٠ جنيها للفرد شاملة الحصول علي كرسي و شمسية و استخدام دورات المياه و غرف تغيير الملابس مجانا، يمكنكم زيارة الموقع للتعرف علي أسعار الشواطئ وحجز أماكن صف اول عن طريق زيارة موقع الادارة المركزية للسياحة و المصايف.

وحذرت الإدارة من دفع الإكرامية، ولو فرض عليك العامل إكرامية لا بد من التواصل معهم، وعدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير أو أي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا علي الآداب العامة للطريق، كما أن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا.