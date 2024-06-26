مقتل شاب في مشاجرة بالقليوبية

لقي شاب مصرعه، بطعنات نافذة في القلب والصدر بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على يد آخر في مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي ولفظ أنفاسه داخل المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بمصرع شاب بطعنات نافذة في الصدر بعد دخوله المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين مصرع شاب بطعنات نافذة في القلب والصدر يدعى "إسلام ا ع" 24 سنة مقيم بقرية أسنيت دائرة المركز، وجرى معاينة موقع الجريمة وتحديد الجناة وتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط الجناة قبل الهروب خارج دائرة المركز.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.