وزير النقل: لن يتم استيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الاتوبيسات وبحضور رؤساء شركات (القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا) التابعة لوزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين صناعة الاتوبيسات والميني باصات.

وأشار إلى أنه لن يتم إستيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج وسيتم الإعتماد على الإنتاج المحلي، بالاضافة الى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكل الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب، موضحاً أنه من خلال التعاون مع الشركات المصنعة للأتوبيسات محلياً يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار، وأن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، على ان يتمتع المنتج النهائي باعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الاتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.

وأشار الوزير، الى ان هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج انواع الاتوبيسات كافة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة امكانات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الاتوبيسات لها مثل تصديرشركة MCV الأتوبيسات لانجلترا حيث أكد وزير النقل ان الوزارة تدعم بكل قوة توسيع القاعدة الصناعية لتلك الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج .

وثم توجه الوزير عقب الاجتماع لتفقد عدد من الميدي باصات المصنعة محليا من ماركات(MCV - ميتسوبيشي- هيونداي ) حيث من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محليا (250 ميني باص) وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الاتوبيسات والميني باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.