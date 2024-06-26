إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم إن شاءالله ولد

أطلق الإعلان الرسمي لفيلم إن شاءالله ولد للمخرج أمجد الرشيد قبيل مشاركته في مهرجان عمان السينمائي الدولي في شهر يوليو المقبل، حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم.



إن شاءالله ولد، وهو ممثل الأردن في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2024، وأشادت صحيفة نيويورك تايمز بالفيلم واعتبرته "تجربة إخراجية أولى بارعة ومؤثرة"، من المقرر أيضًا أن يُعرض لأول مرة في دور العرض في موطنه الأردن هذا الصيف قبل عرضه في العديد من دور السينما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وباقي البلاد العربية، وهذا بعد عرضه التجاري الناجح في دور السينما الفرنسية في وقت سابق من هذا العام.



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إن شالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.