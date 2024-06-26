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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 60 طنا لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي ببني سويف

إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد
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 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف، برئاسة نشأت معبد، حملة لإزالة اللافتات الإعلانية العشوائية والمخالفة، ببعض شوارع المدينة؛ حفاظًا على المظهر الحضاري، وتطبيقًا للقانون، كما تم تنفيذ حملة نظافة أسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة، ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية، ودور العبادة، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المجالس القروية، والتي تم خلالها نقل أكثر من 60 طنا لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغال طريق.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية بكل الشوارع الرئيسية والفروع ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

في حين تم  متابعة ملفات المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، حيث تم إزالة بعض حالات التعدي بالبناء المخالف بقرية الشنطور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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