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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انتهاء تشكيل مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية

علي غنيم
علي غنيم
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أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2024، بتعيين كل وزنه من: مصطفى رسلان، عيسى الخرساني، ناثان باسيلي، هشام عبد المنعم، بمجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: علي غنيم، جودة الشاعر، أمير فؤاد، عمرو قدري، أدهم دهب، باسم رزق، إبراهيم القماطي، صلاح محمد، مصطفى رسلان، عيسى الخرساني، ناثان باسيلي، هشام عبد المنعم.

 وكانت الانتخابات التي أجريت في 25 مايو الماضي، شهدت فوز أغلب الأعضاء بالتزكية، ثم 4 أعضاء بالتعيين، وينتظر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

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