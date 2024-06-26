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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعرف إلى برنامج "التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع" بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية
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أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن  برنامج "التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع" بكلية الهندسة بالجامعة، حيث يهدف برنامج "التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع" بجامعة حلوان الأهلية إلى إعداد خريج متخصص ذي قدرات تواكب المعايير العالمية، وتلبي احتياجات سوق  العمل، ويتميز خريج البرنامج بالقدرة على إدارة المشروعات، وتقديم الخدمات المجتمعية والبحثية التي تدعم التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة. 

ويهتم البرنامج بدراسات الاستدامة كمحرك رئيسي للتصميمات والدراسات التمهيدية، بما تشمل من مقومات طبيعية وجغرافية ومناخية وإنسانية وثقافية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة.

ويؤهل البرنامج الطالب  لمجموعة من فرص العمل وتشمل:
-مهندس معماري.
-مصمم عمراني.
-مهندس تنسيق مواقع.
-مصمم داخلي.
-مهندس تصميم مستدام.
-باحث في مجال العمارة.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة
٤.٥ سنوات جامعية، مقسمة علي  ٩ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة، أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة.

التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع جامعة حلوان الاهلية