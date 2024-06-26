الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها

تحيي منطمة الأمم المتحدة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها في مثل هذا اليوم 26 يونيه من كل عام حيث يحرق ما يقرب من 400 كجم من الماريجوانا والمخدرات الأخرى التي تمت مصادرتها بين عامي 2011 و 2012، والاحتفال بهذا اليوم بموجب القرار 42/112 الذي صدر في 7 ديسمبر 1987، حيث قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 يونيه يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.

ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتمثل مشكلة المخدرات عالميا تحديا متعدد الأوجه يمس حياة الملايين في جميع أنحاء العالم على مستوى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات إلى جانب المجتمعات التي تتصارع مع عواقب الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، فإن تأثير المخدرات بعيد المدى ومعقد.

ومن الأمور المركزية في التصدي لهذا التحدي ضرورة اعتماد نهج قائم على الأدلة العلمية يعطي الأولوية للوقاية والعلاج، ويتم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، أو اليوم الدولي للمخدرات، في 26 يونيه من كل عام لتعزيز العمل والتعاون لتحقيق عالم خالي من إساءة استعمال المخدرات، وتعترف حملة اليوم الدولي للمخدرات لهذا العام بأن السياسات الفعالة للمخدرات يجب أن تكون مبنية على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات.



وتدعو المنظمة بمضاعفة الجهود معًا لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، موجهين بمبادئ العلم والتعاطف والتضامن من خلال العمل الجماعي والالتزام بالحلول المرتكزة على الأدلة، يمكننا بناء عالم يتمكن فيه الأفراد من العيش حياة صحية ومليئة بالإنجازات.