تنسيق الجامعات 2024.. ننشر شروط القبول في البرنامج المكثف بكلية التمريض جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن معلومات هامة عن البرنامج المكثف بكلية التمريض جامعة حلوان وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023-2024.

ويهدف البرنامج لتلبية حاجة المجتمع إلى ممرضين وممرضات مؤهلين يساهموا في حل مشكلة نقص الأعداد التمريضية، وتقديم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتقديم حلول لمشكلة البطالة عن طريق خلق مسار تعليم تمريضي يعتمد على العلوم المختلفة، ومساعدة خريجي الانظمة التعليمية الاخرى للحصول علي درجة علمية في التمريض وتغيير مسارهم المهني، بجانب توثيق الصلات بين العلوم المختلفة وعلوم التمريض مما يساهم في خلق علوم بينية تساعد في تقدم المجتمع، وتطوير مهنة التمريض من خلال تخريج كوادر ذو خلفيات علمية مختلفة.

ويعد البرنامج المكثف برنامج ساعات معتمدة ويعرف ببرنامج الشهادة الثانية حيث ان الدراسة في هذا البرنامج تتيح للحاصلين علي البكالوريوس او الليسانس من الانظمة التعليمية الأخرى غير التمريضية للالتحاق بهذا البرنامج. حيث تم تصميمه لتغطية كمية وفيرة من المواد في فترة قصيرة من الزمن (24 شهرا)ً بمعدل 6 فصول دراسية بدون فواصل بالاضافة الى التدريب الإجباري (الامتياز) اثنا عشر شهرا، ويعتبر هذا البرنامج من الطرق المبتكرة لتعليم التمريض التي تكتسب زخما على الصعيد الدولي.

هذا البرنامج يعتمد على الخبرات التعليمية السابقة وانتقال الأفراد مع درجة البكالوريوس في تخصصات أخري الي التمريض مما يساعد علي تحويل المسار المهني و يفتح مجالات جديدة للتوظيف ويساهم هذا البرنامج أيضا في حل مشكلة البطالة.

يشترط في قبول الطلاب ( إناثا أو ذكوراً ) استيفاء الشروط التالية، أن يكون حاصل علي البكالوريوس / الليسانس بمعدل تراكمي D) / مقبول) مسبوقا بشهاده الثانويه العامه علمي (علوم/ رياضة ) أو ما يعادلها من شهادات داخل او خارج جمهوريه مصر العربيه) طبقا لما تقرره وزارة التربيه والتعليم.

كما يشترط أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها الطالب هي اللغة الانجليزية، واجتياز الفحوصات الطبية المقررة وفقا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض و المجلس الأعلى للجامعات على ان تنطبق عليهم شروط القبول بالكلية.

وتقبل الكلية الطلاب المحولين من كليات مناظرة للبرنامج المكثف، وبالنسبة للدارسين الوافدين يتولى مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية تحديد شروط قبولهم وذلك في ضوء قرارات المجلس الاعلي للجامعات في هذا الشان .

كما يجب اجتياز مقررات تأهيلية للالتحاق بالبرنامج في حالة عدم دراستها في المرحلة الجامعية الأولى، وفي حالة دراسة الطالب لبعض المقررات دون الاخرى، يدرس فقط المقررات التي لم يتم دراستها لمدة فصل دراسي واحد (تمهيدي) لمدة 15 أسبوع.