ننشر التشكيل النهائي لمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تعيين كل

من عبد الحميد أبو يوسف، رامي فايز، حازم طاهر، وائل أبو السعود، بمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: يوسف ناثان، جودة الشاعر، أشرف ميشيل، جيفارا الجافي، أدهم جرانة، ماجد أنطوان، أنطوان غزال، محمد أيوب، عبد الحميد أبو يوسف، رامي فايز، حازم طاهر، وائل أبو السعود.

وكانت الانتخابات التي أجريت في 25 مايو الماضي، شهدت فوز 7 أعضاء بالتزكية، وعضو واحد بالانتخاب، ثم 4 أعضاء بالتعيين، وينتظر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.