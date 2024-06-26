مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر تعرض موكب زفاف لحادث بالأقصر

عاش أهالي نجع القضا التابع لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ليلة حزينة خلال الساعات الماضية، بعد تحول فرح إلى جنازة إثر تعرض موكب زفاف بالقرية لحادث مروري، أسفر عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين من المشاركين بموكب الزفة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

تعرض موكب زفة لحادث مروري

تلقت غرفة عمليات إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، بلاغاً يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 أخرين، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة أجرة دبابة كانوا يستقلونها بعمود إنارة، مما أدى إلى انزلاق الإطار الأمامي للسيارة بترعة الكلابية، على الطريق الزراعى الشرقي، بين كوبري الحميدات وكوبري الهنادي نتيجة السرعة الزائدة.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع لسيارة مشاركة في زفة عروس، واصطدمت بعمود إنارة في نجع القضا ما بين قريتي الهنادي والحميدات شرق، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات من الإسعاف وسيارتي مطافئ والإنقاذ النهري بموقع الحادث لاستخراج الجثث والمصابين.

أسماء المصابين

وحصلت "البوابة نيوز" على أسماء ضحايا الحادث وهم كالتالي: وفاة كل من (بدرية عبدالفتاح بازيد 49 سنة، هيثم عويس الطاهر الضوي، 31 سنة - فاطمة حامد طه - 50 سنة)، كما أصيب كلا من (إسلام رفاعى أحمد - 12 سنة، حسن ولاء أحمد - 9 سنوات، مصابين باشتباه ارتجاج بالمخ، الحسيني ولاء أحمد - 10 سنوات اشتباه كسر بالذراع اليمنى، عمر عبد النبى أحمد – 23 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، غادة شعبان عبد الكريم، اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات، أحمد سيد علي أمين - 21 سنة، مصاب بكسر بالكتف الأيمن، نعمات حامد طه - 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، سعديه حامد طه - 47 سنة، اشتباه كسر بالذراع اليمنى، محمود سيد علي - 35 سنة، كدمة بالحوض، الحسيني سالم أحمد - 19 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى والذراع الأيسر، إيمان يوسف وهب الله - 20 سنة كدمات بالوجه واشتباه ارتجاج)، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج، وإيداع المتوفين بمشرحه المستشفى.

وقامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الحادث.