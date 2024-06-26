«يا أنا يا إنت»| بوادر أزمة جديدة بين أحمد دياب وحسين لبيب.. والزمالك يستعد لسيراميكا

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعد انسحابه من لقاء النادي الأهلي بالدروي، وإعلان ذلك في بيان رسمي عقب الجلسة التي عقدها مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وصمم على مطالبه والانسحاب من لقاء الأهلي.

وتمسك الزمالك برحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وإقالة بيريرا رئيس لجنة الحكام وإحالة كلا من الحكم أحمد الغندور وثروت سويلم عضو الرابطة للتحقيق.

ورفض أحمد دياب رئيس الرابطة، إقالة عامر حسين وتمسك ببقاؤه، ولكن أكد لهم أن عقد بيريرا ينتهي نهاية شهر يوليو وفي حال رحيله سيدفع اتحاد الكرة شرط جزائي كبير، وحاول الوزير ودياب حل الأزمة ولكن في النهاية الزمالك رفض وتمسك بموقفه وأعلن انسحابه.

وأدى ذلك إلى غضب كبير من أحمد دياب وأشرف صبحي تجاه حسين لبيب، لأنه لم يقدر أي منهما، ولخصت مصادر الأزمة بين دياب ولبيب في عبارة "يا أنا يا إنت".

عقوبات بالجملة على الزمالك

وينوي دياب عدم التساهل أو التصدر للزمالك في أي أزمة مقبلة سواء في الدوري أو ما يخص العقوبات التي ستفرض عليه بسبب الانسحاب من القمة.

ومن المقرر أن يتعرض الزمالك لعقوبة خصم 3 نقاط المباراة ومثلهم في نهاية الموسم وغرامة مالية ضخمة تحددها الرابطة ومعاقبة إدارية لكل من له صلة بقرار الانسحاب ولم تفرط الرابطة في حقها ضد الزمالك وما فعله في الفترة الماضية.

ويفكر مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية بخوض مباراة فاركو لأن الانسحاب منهما والتمسك بقرار عدم المشاركة سيعرض الفريق لخسائر كبرى ستؤدي إلى حرمانه من المشاركة في الدوري والهبوط الى الدرجة الرابعة من الدروي.

الأبيض يخوض لقاء سيراميكا رغم انسحابه من القمة

ولا ينوى مجلس إدارة الزمالك، وصول الأمور إلى ذلك وبالتالي هناك اتجاه قوى بخوض مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري وتم ابلاغ اللاعبين والجهاز الفني بذلك.

في نفس السياق، أبلغ جوميز المدير الفني للزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة غضبه الكبير بما حدث خلال الساعات الماضية والعشوائية الكبيرة التي تحدث من انسحاب وعدم تحديد المشاركة من عدمها وأكد له أن هذا سيؤثر على عمله وتحديد برنامجه التدريبي وسيؤثر سلبا أيضا على اللاعبين.

واعتذر له عبدالواحد عما حدث في الفترة الماضية وطلب منه عدم التركيز في هذه الأمور والتفكير فقط مع الفريق وتجهيز جميع اللاعبين بشكل جيد لمواصلة الانتصارات.



اتفاق ودي مع الثنائي

في سياق مختلف، يحاول مجلس إدارة الزمالك الوصول إلى اتفاق ودي وحلول وسط مع الثنائي الفيس جونزاليس وأندريه اوليفيرا مساعدي المدير الفني البرتغالي فيريرا بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف جديد عن القيد لمدة 3 فترات بسبب عدم الحصول على باقي مستحقاتهم المالية.

وكشف المصدر، أن الثنائي يحق لكل منهما الحصول على 14 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة في الزمالك، حيث كان لديهما حكم بالحصول على 110 آلاف دولار مع البرتغالي روي أجواش وحصلوا على 55 ألف دولار ولم يحصلوا على الباقي.

وتمسك الثنائي بالحصول على باقي مستحقاتهما بشكل كامل وعدم تقسيط او التنازل أو النظر لحلول ودية مقابل التنازل عن الشكوى.