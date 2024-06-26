كفر الشيخ تزيل التعديات على مساحة 250 مترا بفوة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء علاء يوسف، فى تنفيذ 3 قرارات إزالة للبناء المخالف بمدينة فوه، علي مساحة 250م2، وذلك ضمن جهود وإجراءات التصدى للبناء المخالف، وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، والتى هى حق الأجيال القادمة.



أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.