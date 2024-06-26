فهيم: التغيرات المناخية سينتج عنها تقلبات جامحة أصعب من انقطاع الكهرباء

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التغيرات المناخية هي السبب في التقلبات الجامحة التي ستحدث الفترة المقبلة وستكون أصعب ألف مرة من انقطاع الكهرباء، متابعًا أن موجات الحر تسبب ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء وهو ما نتج عنه تخفيف الأحمال.

وأضاف “فهيم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن التغيرات المناخية قضية كبيرة للغاية ويجب اتخاذ إجراءات استباقية من أجل التعامل معها؛ لافتًا إلى أن مصر قامت باتخاذ إجراءات استباقية من بعد عامي 2015 و2016.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي مع نهاية هذا العام.