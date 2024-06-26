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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر التشكيل النهائي لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة

وزير السياحة
وزير السياحة
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قرر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار تعيين كلا من جورج نادر الببلاوي، كريم محسن، شريف البنا، الدكتورة ريم فوزي، بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: تامر الشاعر، كريم المنباوي، نادر عياد، ممدوح أبو زيد، مهند فليفل، وليد خليل، يسري السعودي، احمد ابراهيم، جورج نادر الببلاوي، كريم محسن، شريف البنا، الدكتورة ريم فوزي.

وكانت الانتخابات التي أجريت في 25 مايو الماضي، شهدت فوز 5 أعضاء بالتزكية، و3 بالانتخاب، ثم 4 أعضاء بالتعيين، وينتظر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

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