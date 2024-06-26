تنسيق الجامعات 2024| شروط الالتحاق بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والأقسام المتاحة

يسعى الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة للعام الحالى على الالتحاق بالكليات التى تنمي مواهبهم وتجعلهم متميزين فى المستقبل .

تقدم “البوابة نيوز” معلومات عن كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والتى تحوى العديد من الأقسام المختلفة لمساعدة الطلاب الجدد لتحديد اختيارهم فى الأقسام المختلفة.

تأسست كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 1908 تحت مسمى "مدرسة الفنون الجميلة" بمبادرة من الأمير يوسف كامل وبمساعدة النحات الفرنسي جاليسم ليبلان وهى تعتبر من أعرق المؤسسات التعليمية في مجال الفنون في مصر والعالم العربي.

أقسام علمية

وتضم الكلية أقسام علمية مثل العمارة، التصوير، النحت، الديكور، الجرافيك والاتصالات المرئية، وتقدم برامج متنوعة في التصميم الجرافيكي، وأيضًا التصميم المعماري والعمراني المستدام، الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، برنامج تصميم العمارة الداخلية.

كما تركز الكلية على تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب من خلال تدريسهم أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية في مجالات الفنون البصرية والتصميم، وتهدف إلى إعداد خريجين مبدعين قادرين على استثمار معارفهم نظرياً وعملياً لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

كلية الفنون الجميلة بالزمالك

برنامج تصميم العمارة الداخلية

كما تضم الكلية برنامج تصميم العمارة الداخلية بقسم الديكور الذى يعمل على تحقيق الريادة والتميز في مجال تصميم العمارة الداخلية من خلال تعزيز فرص الانتقال والإبداع وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بما يواكب اتجاهات التصميم الحديثة ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.



يساعد البرنامج على تأهيل مصمم العمارة الداخلية لاستخدام ادواته ويجمع بين المعارف والمهارات التصميمية والأدوات الرقمية بما يعزز العملية التصميمية بحيث تستخدم تلك الأدوات الرقمية في اطار خدمة القرار التصميمي كأدوات نمذجة أو تمثيل وتحليل وعرض وإظهار بناء على مدخلات المصمم دون أن تطبق على أساس الفكر التصميمى للمصمم.

كما يهدف لخلق مسعى إبداعي متميز في مجال العمارة الداخلية يتوافق مع احتياجات الانسان الوظيفية والجمالية المرتبطة بطبيعة ووظيفة الحيز الداخلي مما يعدد الراحة والسلوك والانتاجية من خلال توفير نظام دراسي واداري متقدم معتمد على أحدث التقنيات الرقمية، كذلك الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على التاريخ والتراث إلى جانب الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، وتقديم برنامج أكاديمي وبحثي يحقق مستوى رفيعا يؤهله للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي.

ويحتوي البرنامج على دراسات معرفية ومهارية أساسية ترتبط بالحيزات الداخلية ووظائفها وكيفية معالجتها تصميما في البعد الأفقي والرأسي وفقا لمتطلبات المستخدم بما يعزز وظيفة وشكل الحيز، كما يتناول طرق توزيع الألوان وأساليب الاضاءة المناسبة والخامات وأساليب النهو، ومفاهيم الاستدامة وأنظمة المباني وأجهزة التحكم والسلامة، وكذلك تحديد المواصفات وحساب الكميات للتصميم والحقوق القانونية وبعض الجوانب الإدارية ومهارات الاتصال المرتبطة بمشروعات التخصص.

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في تصميم العمارة الداخلية على ان يجتاز الطالب عدد 165 ساعة معتمدة بخمسة مستويات، إضافة الى الفصلين الصيفيين في حالة عدم إتمام عدد الساعات المقررة، موزعة على عدد من المقررات الدراسية طبقا المتطلبات المدرجة باللائحة الداخلية.

والطلاب الحاصلون على هذا البرنامج يعملون فى الشركات والمكاتب الاستشارية في مجال تصميم العمارة والعمارة الداخلية، وكذلك التصميم والتخطيط والجودة والفحص في مجال العمارة الداخلية، والاعمال الحرة بالعمارة الداخلية للمنشآت في مختلف انواعها واشكالها وتشمل المنشآت السكنية والتجارية والصحية والسياحية والفندقية والثقافية والترفيهية.

شروط القبول بالبرنامج:

الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة والشهادات العربية والاجنبية المعادلة للثانوية العامة شعبة الرياضة وشعبة العلوم وأهمية اجتياز اختبار القدرات في الفنون داخل الكلية.

ويجوز قبول الطلاب المقبولين بشرط اجتيازهم اختبارات القدرات، وبنفس الشروط المجموع الاعتباري سواء المحولين من الكليات المناظرة وغير المناظرة بشرط عدم فصل الطالب او إلغاء قيد من الكلية المحول منها، حيث يتم إجراء مقاصة علمية تحدد الحاقه بالمستوى الدراسي المناسب وفقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية والتي تم تحديدها بمجالس الأقسام العلمية.

برنامج التصميم الجرافيكي بقسم الجرافيك

يهدف البرنامج لاعداد مصمم جرافيكي قادر على تصميم المواقع الالكترونية والعمل بمجال الدعاية والاعلان والمجلات والكتب و الكتالوجات والمنتجات والسلع التجارية والرسائل التسويقية والرسومات التوضيحية لصياغه الأفكار و إنشاء المحتوى الرقمي علاوة على القدرة على تصميم الشعارات والهويات البصرية.

كما يتخذ البرنامج نهجا إبداعيا لايصال الرسالة البصرية وذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا والجماليات والتفكير الإبداعي، بحيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإخراج أعمال جرافيكية، وذلك وفق فلسفة تتلخص في إكساب الدارس ثقافة تخصصية وتشكيلية و جرافيكية واسعة، وفي اعانته على تكوين ذاكرة بصرية ضخمة ومتنوعة، وفي إعداده مهاريا عبر تدريبه على جميع التقنيات والوسائط والأدوات لإكسابه طابعا ابتكاريا متميزا ، وتخريج مُصمم مبدع قادر على الإبتكار في مجال التصميم الجرافيكي واستيعاب احتياجات سوق العمل.

اما عن شروط الالتحاق بالبرنامج الحصول على لائق فنون جميلة فى الاختبارات السابقة للقدرات، والحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية فى المجموع الثانوية العامة سنة الحصول عليها.

كما يتم قبول التحويلات من أي كلية بشرط بداية الدراسة من المستوى الأول وأن يكون لائقا فى القدرات (فى عام حصوله على الثانوية العامة)، وحاصل على المجموع.

كلية الفنون الجميلة

برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام

يهدف البرنامج لإعداد مهندسين معماريين ملمين بأساسيات العلوم الهندسية والفنية والمتخصصين في العلوم الهندسية المعمارية والعمرانية بصفة عامة والعمارة المستدامة والتصميم العمراني المستدام بصفة خاصة.

يساهم البرنامج إلي تمكين الطلاب من فهم واستيعاب العمارة والعمران المستدام، وتعزيز الإبداع والابتكار من خلال دراسة العلاقة بين المجتمعات والمباني والعمران والبيئة، وتزويد الطلاب بالأدوات التكنولوجية الحديثة لتلبية احتياجات السوق المهنية، وتمكين الطلاب من استكشاف التحديات المعمارية والحضرية المعقدة، بجانب تأهيل الطلاب للدراسات البينية ومتعددة التخصصات المتعلقة بمجال التخصص.

برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة

يعد برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة برنامج ساعات معتمدة يدرس باللغة الانجليزية ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإنتاج أعمال فنية ذات طابع متميز ومبتكر.

يساهم على تخريج مصمم مبدع قادر على الابتكار في مجال الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستيعاب احتياجات سوق العمل.

تتمثل مجالات البرنامج على إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، وتصميم صفحات الويب والإعلانات واستخدام برامج المونتاج والحيل الإلكترونية، وايضا مجال الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد.

يقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية و المعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات على مستوى الجمهورية.

كما يقبل البرنامج التحويلات من الكليات المناظرة ، وغير المناظرة بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول.