تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بحوش عيسى.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل، للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، في بيان لها، إلى أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بقري حوش عيسى، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الإشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، و يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.