الأهلي يرفض تمديد عقد أنتوني موديست لمدة شهرين.. اعرف السبب

رفض مسئولو النادي الأهلي، تمديد عقد أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة شهرين من أجل استكمال منافسات الموسم الكروي الحالي.

وينتهي عقد موديست مع النادي الأهلي يونيو الجاري، وفقا للعقد بين الطرفين والذي ينص على إمكانية التمديد لمدة موسم أخر، ولكن تم الاستقرار على توجيه الشكر للاعب بعد نهاية الموسم.

واقترح مارسيل كولر المدير الفني للفريق على إدارة التخطيط، تمديد عقد أنتوني موديست لمدة شهرين، للمشاركة مع الفريق في باقي مباريات الموسم، خوفا من تعرض أي لاعب من خط الهجوم للإصابة، ولكن هذا المقترح تم رفضه من مجلس إدارة الأهلي.

وجاء رفض تمديد عقد موديست لمدة شهرين بسبب المقابل المادي، والذي يتخطي الـ 100 ألف دولار في الشهر، وهو ما اعتبره النادي مبلغا كبيرا جدا لن يستطيع النادي دفعه في الوقت الحالي.

توجيه الشكر للفرنسي أنتوني موديست

تم الاستقرار داخل النادي الأهلي على توجيه الشكر للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مع نهاية عقده وعدم تفعيل بند الموسم الثاني بين الطرفين.

ماذا قدم موديست مع الأهلي؟

خاض الفرنسي أنتوني موديست 27 مباراة مع النادي الأهلي في جميع المباريات خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 4 منذ الانضمام للفريق الأحمر في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الحالي.