الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وفي سياق أخر، وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وأشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.