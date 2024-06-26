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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنقاذ 24 سائحا من الغرق عقب شحوط مركب سياحي بمرسى علم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعرضت مركب سياحي لرحلات سفاري الغوص بمنطقة مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، للشحوط بإحدى مناطق الشعاب المرجانية، فيما تم إنقاذ 24 سائحًا فرنسي الجنسية، كان يقلهم اللنش بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم دون أي إصابات.

وتلقت الأجهزة المختصة إخطارًا، اليوم الأربعاء، يفيد بشحوط مركب سياحي في المنطقة مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك بسبب الشعاب المرجانية، حيث نتج عنه إلحاق أضرار جسيمة باللنش.

فيما تمكن أحد اللنشات المجاورة الموجودة في المنطقة من نقل السياح الموجودين على اللنش المنوب، وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم، وجرى إنقاذهم ونقلهم إلى أحد المراين القريبة من سواحل مدينة مرسى علم دون أي إصابات. 

الشعاب المرجانية جنوب البحر الأحمر دون اصابات رحلات سفاري مدينة مرسي مدينة مرسى علم