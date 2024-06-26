إنقاذ 24 سائحا من الغرق عقب شحوط مركب سياحي بمرسى علم

تعرضت مركب سياحي لرحلات سفاري الغوص بمنطقة مرسي علم، جنوب البحر الأحمر، للشحوط بإحدى مناطق الشعاب المرجانية، فيما تم إنقاذ 24 سائحًا فرنسي الجنسية، كان يقلهم اللنش بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم دون أي إصابات.

وتلقت الأجهزة المختصة إخطارًا، اليوم الأربعاء، يفيد بشحوط مركب سياحي في المنطقة مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك بسبب الشعاب المرجانية، حيث نتج عنه إلحاق أضرار جسيمة باللنش.

فيما تمكن أحد اللنشات المجاورة الموجودة في المنطقة من نقل السياح الموجودين على اللنش المنوب، وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم، وجرى إنقاذهم ونقلهم إلى أحد المراين القريبة من سواحل مدينة مرسى علم دون أي إصابات.