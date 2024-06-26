محافظ المنيا يتابع توزيع الأسمدة منعا للتلاعب وبيعها بالسوق السوداء

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عامر طه رئيس مدينة المنيا، بالاستجابة الفورية لشكوي عدد من مزراعي قرية صفط الخمار، الخاصة بالتلاعب بحصة القرية من الاسمدة وبيعها بالسوق السوداء بدلا من توزيعها علي المزارعية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الرقابة على المنتجات الزراعية المدعومة من الدولة للفلاح وعدم السماح ببيعها فى السوق السوداء .

وتابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، توزيع السماد الأزوتى بقرية صفط الخمار والمخصص من وزارة الزراعة لتوزيعها على كارت الفلاح والمدعوم من الدولة وعدم السماح ببيعها بالسوق السوداء.

وجاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين بصفط الخمار بحدوث تلاعب في حصة القرية من الاسمدة وبيعها بالسوق السوداء.

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