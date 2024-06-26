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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة مطروح: ضبط وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة.. وتحرير 20 محضرا

ضبط وإعدام 250 كيلو
ضبط وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 20 محضرا بمطروح
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قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إنه كلف لجان مكبرة من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية للمرور ومتابعة الأسواق في نطاق جميع مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 20 محضرا. 

ضمن الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة، وتزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة خلال فصل الصيف، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة؛ لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكيل صحة مطروح: المرور على 15 منشأة غذائية 

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق جميع مراكز المحافظة، حيث قامت اللجان بالمرور على عدد 15 منشأة غذائية وإعدام أكثر من 250 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة والمخللات، كما تم إعدام 20 لتر من العصائر، و12 كيلو جرام آيس كريم لوجود تغير في خواصها الطبيعية. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم تحرير عدد 20 محضرا جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافه العامة بالمنشآت وجارٍ العرض علي النيابة المختصة.

وكيل صحة مطروح: استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية 

وأكد الدكتور مبروك سالم استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

صحة مطروح: ضبط وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 20 محضرا

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