ضبط سكر ومحسن زراعى وكبريت بحملات تموينية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت تلك الحملات بمركزى دمنهور و رشيد تم ضبط طن ذرة و1080عبوة بسكوت مجهول المصدر و 300 كجم جبنة موزاريلا منتهية الصلاحية و 400 كجم جبنة مجهولة المصدر و50 كجم مسلى صناعى و 100 كجم مواد خام و 2000 كيس فارغ و 50 صفيحة جبنة مجهولة المصدر بمصنع جبنة موزاريلا بدون ترخيص بالإضافة لضبط 11مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 13محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملات مماثلة بمراكز بدر وأبو المطامير و كفر الدوار، تمكنت من ضبط طن محسن زراعى وطن كبريت مجهول المصدر و219عبوة مبيدات منتهية الصلاحية الأسعار وكمية من المبيدات منتهية الصلاحيه وأسمنت مجهول المصدر، بالإضافة لضبط بدالين تموينين لتصرفهم فى 220 زجاجة زيت تمويني كما تم تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى شبراخيت وإيتاى البارود، تمكنت الحملات من ضبط 38 شيكارة سماد مدعم رغم حظر تداوله بالأسواق و500 كجم علف منتهي الصلاحية و2.5طن سكر مجهول المصدر بالإضافة لضبط 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

وكما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.