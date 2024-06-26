الناتو: تعيين مارك روته سكرتيرا عاما جديدا للحلف

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، في منصب السكرتير العام للحلف، وذلك خلفا لينس ستولتنبرج.

ذكر النبأ تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

