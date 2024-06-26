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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناتو: تعيين مارك روته سكرتيرا عاما جديدا للحلف

رئيس الوزراء الهولندي
رئيس الوزراء الهولندي
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أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، في منصب السكرتير العام للحلف، وذلك خلفا لينس ستولتنبرج.
ذكر النبأ تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
 

الناتو رئيس الوزراء الهولندي مارك روته