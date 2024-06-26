الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وهي أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة، موضحة أن سبب الارتفاع فى درجات الحرارة فى العالم كله هو التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن قيم درجات الحرارة هذا الأسبوع تستمر ما بين 38 و40 درجة مئوية فى الظل، وتتجاوز المحسوسة 40 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع الأسبوع القادم تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات، أي ما بين 36 و37 درجة مئوية.