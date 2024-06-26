ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

الأرصاد
الأرصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وهي أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة، موضحة أن سبب الارتفاع فى درجات الحرارة فى العالم كله هو التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن قيم درجات الحرارة هذا الأسبوع تستمر ما بين 38 و40 درجة مئوية فى الظل، وتتجاوز المحسوسة 40 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع الأسبوع القادم تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات، أي ما بين 36 و37 درجة مئوية.

الارصاد الاحتباس الحراري الارصاد الجوية الدكتورة منار غانم الصيفية