عضو غرفة السياحة: ندرة تأشيرات الحج وارتفاع الأسعار وراء الأزمة الأخيرة

قال ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن أزمة الحج الأخيرة كانت لها العديد من الأسباب، بينها بالطبع منظمي الرحلات غير النظامية، ولكن أيضا تقع مسؤولية على من أساء استخدام التأشيرة الواردة من المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة، والتي تصدر من مواطن سعودي لآخر مصري لا يعرفه ولم يره من قبل، وهنا يأتي دور الوسيط الذي يجب كشفه ومعاقبته.

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن شركات السياحة هى كيانات اقتصادية كبرى وهامة لا يجب التفريط بها، حتى وإن حدثت أخطاء من قلة، فإن مصر بها ما يزيد عن 2400 شركة سياحة، وبالتالي فإن الشركات الملتزمة بالقوانين تفوق المخالفة بكثير، لافتا لأهمية مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ووسطاء الحج والعمرة، والذين ينشرون آلاف الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل يفوق الشركات السياحية الرسمية المعتمدة، ويقع البسطاء ضحايا لهم.

وتابع بضرورة توعية المواطنين من جانب المشايخ ورجال الدين حول أهمية الاستطاعة والمقدرة لأداء الحج، وأنه لا يجب الحج بطرق غير شرعية أو تخالف الأنظمة، كما لا يجب الاستدانة من الأخرين للسفر للحج إذا لم تكن تملك المال الكافي، منوها إلى أهمية وضع أولوية لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج عند إجراء القرعة التالية، حيث تقدم العديد من المواطنين لأكثر من مرة لقرعة الحج، ولم يحالفهم الحظ ما يعد دافعا أحيانا للتحايل على القوانين.

وأكد عضو اللجنة العليا للحج السابق، أن سعر برامج الحج يكاد لا يناسب شريحة كبرى من المجتمع، ما يتطلب بحث إمكانية طرح مخفضة السعر عن طريق فتح مسافات السكن، وتوفير العملات المطلوبة للشركات بالسعر الرسمي، والسماح بالحجوزات المبكرة، ما سوف يساعد شركات السياحة على عمل برنامج اقتصادي مخفض يسع للجميع، مشددا على أهمية الحصول على حصة مصر كاملة من التأشيرات وعدم المتاجرة بها من أي جهة، وطرحها للشركات السياحية المعتمدة لتطرح برامج مختلفة تناسب جميع الفئات.