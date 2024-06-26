شجرة تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بإحدي قرى المنيا.. صور

أعادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإشراف عامر طه رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، التيار الكهربائي المنقطع بسبب سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية وخط الإنارة الخاص بقرية ريده ببني محمد سلطان حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا للحوادث .

وتوجه رئيس مجلس قروي بني محمد سلطان وفنيو هندسة الكهرباء بالمركز المنيا لإصلاح العطل، وتمت إنارة الخط وعودة التيار الكهربائي للمنازل، وإعادة إنارة الطريق مرة أخرى، وقام قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية تله وطوخ الخيل بإصلاح العديد من الكشافات المعطلة وتغيير الأسلاك الكهربائية المتهالكة، وإعادة التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة، وكذلك تم إنارة طريق المدافن بتلة والطرق المؤدية إليها من أعمال الصيانة المستمرة، وتمت صيانة كشافات الإنارة بطريق طوة والطريق الدائري بطوخ الخيل، وذلك لتوضيح الرؤية البصرية وتجنبا للحوادث المرورية.

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