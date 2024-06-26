سقط من التوك توك.. استخراج جثة طفل دفنته والدته دون تصريح بالعياط

واقعة مأساوية شهدتها منطقة العياط جنوب محافظة الجيزة عندما أقدمت سيدة على دفن نجلها البالغ من العمر عامين بمساعدة صديقها ومغسل الموتي دون استخراج تصريح الدفن له عقب سقوطه من يديها أثناء سير توك توك، وأمرت النيابة باستخراج الجثة وتبين وجود كدمات وسحجات متفرقة بجسد المجني عليه وتم ضبط المتهمين.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد شكه في وفاة نجل شقيقه البالغ من العمر عامين وقيام والدته بدفنه بدون تصريح الدفن ومقيمين بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين عدم استخراج تصريح الدفن للطفل وتم ضبط والدته والتي اعترفت بسقوط الطفل من توك توك أثناء سيره فقامت بمساعدة صديقها ومغسل الموتي بدفنه دون تصريح الدفن، وجري ضبط باقي المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة والتي أمرت باستخراج الجثة وتبين أنها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.