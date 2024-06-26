إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، ورصد المخالفة والتعامل الفورى معها دون استثناء أحد.
وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تحت إشراف عامر طه رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، برصد وتنفيذ إزالة فورية لـ١١ حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بمساحة ١٤٠٠ متر، بقرى بنى محمد سلطان وطوخ الخيل ونزلة حسين والبرجايه وبنى أحمد الغربية، وتم التعامل الفورى معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للقضاء على البناء العشوائي ولتوفير المحاصيل الزراعية وحماية الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة.
أشرف على الحملة إكرام محمود، هبة سيد نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمود وفيق، محمد على، أشرف فرغلى، د الحسينى شادى، د انتصار أحمد رؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.