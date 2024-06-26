فعاليات موسيقية داخل محطة ناصر بالخط الثالث للمترو

نظمت شركة " آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT فعاليات موسيقية للركاب داخل محطة ناصر بالخط الثالث يوم الجمعه الماضي بالتزامن مع يوم الموسيقى العالمي والذي يوافق 21 يونيو.

يحتفل العالم بيوم الموسيقى العالمي في 120 دولة تقريبا من خلال إقامة الحفلات والعروض الموسيقية المجانية المختلفة لإظهار مدى أهمية الموسيقى على الجانب الإنساني ونشر الطاقة الإيجابية بين الجمهور بشكل مفاجئ لهم.

بدأت الاحتفالية داخل محطة ناصر بعرض لفريق " فويس باند " ثم بدأ فريق الأوركسترا " الأنامل الصغيرة " بقيادة الدكتور راجي حيث تفاعل الجمهور معهم بشكل كبير وغير متوقع.

ومن جانبه قال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة " اّر.ايه.تى.بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب بأن الشركة تقوم بإطلاق المبادرات والاحتفالات للركاب بشكل دوري من ضمن توجه وزارة النقل ورؤيتها وبإشراف الهيئة القومية للأنفاق لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو ترفيهية لركاب المترو وأن الشركة تسعى دائما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والتي تتخطى مجرد فكرة نقل الركاب.

وأضاف بوشيحة: "هدفنا هو تغيير الصورة النمطية لمحطات مترو القاهرة إلى تجربة متميزة وحيوية بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، ونطمح إلى تشجيع الركاب من أجل استخدام خطوط المترو كوسيلة للمواصلات بدلاً من السيارات.