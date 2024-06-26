محافظ القليوبية يقيل المسئول عن الحملة الميكانيكية بمدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة بنها للوقوف على موقف المعدات والسيارات، والتأكد من أعمال الصيانة.

رافقه خلال الجولة اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤوف رمضان مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك في إطار الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة في نطاق كافة المراكز والمدن بالمحافظة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، أقسام الحملة الميكانيكية والمعدات والمركبات واستمع إلى شرح من مدير الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها والموقف الحالي لها.

ولاحظ الهجان عدم الاهتمام بنظافة السيارات والمعدات المتواجدة بالحملة، بالإضافة إلى تجاهل إصلاح المعدات وتكهينها خارج الحملة.

وعلى الفور وجه المحافظ بإقالة المسئول عن الحملة الميكانيكية وتحويل العاملين بالحملة والسائقين للتحقيق.

وأصدر المحافظ، تعليماته بسرعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة والاستغلال الأمثل للمركبات والمعدات التي يمتلكها مجلس مدينة بنها وتجهيزها لرفع مستوى النظافة بالشوارع، فضلاً عن حصر وفحص جميع المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية وإعداد تقرير فني عن موقفها الحالي حفاظاً على المال العام.

كما وجه المحافظ برفع الأتربة والمخلفات على الرياح التوفيقي أمام الحمله الميكانيكية مع الاهتمام بالنظافة والتجميل.