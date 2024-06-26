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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر استعدادات مدارس دمياط للعام الدراسي الجديد

تعليم دمياط
تعليم دمياط
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عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة  دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع  مديري المدارس الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، بحضور محمد الحمزاوي مدير عام الإدارة واحمد ابو شحاته وكيل الإدارة وأيمن الباز مدير التعليم الإبتدائي بإدارة دمياط.
جاء ذلك لمناقشة استعدادات مدارس المرحلة الابتدائية بادارة دمياط للعام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
وناقش  وكيل الوزارة خلال الاجتماع عدداً من النقاط الهامة والرئيسية التي من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، وإعادة تدوير الموارد البشرية والإدارية والعمل علي دراسة إمكانية الانتهاء من تقليص المدارس بالفترة المسائية والانتهاء من تشغيل المدارس التي تعمل بإدارتين منفصلتين في مبني واحد وسرعة اتخاذ اللازم حيال الرفع من موقع الإحصاء بالتنسيق مع جهات الاختصاص ومجالس الأمناء.
وخلال الاجتماع وجه وكيل الوزارة، بإعداد خريطة وقائمة بالمدارس التي يجوز التحويل منها أو اليها محددة لكل صف والاعداد المسموح بالتحويل منها أو اليها بكل صف بكل مدرسة وذلك طبقا للكثافات المقررة وترسل للمديرية وتعلن على موقع الإدارة التعليمية والاعلان عن المدارس التي لا يجوز التحويل إليها، بالإضافة الي تحديد خريطة للتكامل بين المدارس المتجاورة وذلك لفك الكثافات على مستوي الفصول أو الصفوف وإعادة التنسيق.

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