متظاهرون يغلقون شارع ديزنجوف في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين

افاد إعلام إسرائيلي، بإن هناك متظاهرين يغلقون شارع ديزنجوف في تل أبيب أمام حركة المرور للمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن المتظاهرين المطالبين بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين يغلقون مفترق طرق رئيسيا جنوب شرقي حيفا.