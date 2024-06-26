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الأربعاء 26 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متظاهرون يغلقون شارع ديزنجوف في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين

متظاهرون إسرائيليون
متظاهرون إسرائيليون
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افاد إعلام إسرائيلي، بإن هناك متظاهرين يغلقون شارع ديزنجوف في تل أبيب أمام حركة المرور للمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.
وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن المتظاهرين المطالبين بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين يغلقون مفترق طرق رئيسيا جنوب شرقي حيفا.

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