جامعة القناة تعلن عن تنظيم خطة تدريبية خلال الصيف لرفع المهارات الأساسية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويقوم بالإشراف على المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمنشآت الجامعية التي تقدم خدماتها للمجتمع والبيئة المحيطة.

وأضاف: يقوم القطاع بعقد الندوات والمؤتمرات التي تعمل على رفع الثقافة البيئية ، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الخدمية ( قوافل طبية، قوافل بيطرية ، حملات توعية، …) للتفاعل المباشر مع المجتمع المحيط ولذا فيعد هذا القطاع نقطة التقابل بين الجامعة ومجتمعها ومؤشر بناء سمعتها الأكاديمية.

ويعتبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو القطاع المنوط بتفعيل دور الجامعة في حل مشكلات المجتمع والإسهام في قضايا التنمية بالإضافة للعديد من الأهداف، ويعد أحد القطاعات المهمة والأساسية في الهيكل التنظيمي للجامعة وكلياتها المختلفة لما يقوم به هذا القطاع من مهام ومسئوليات لتحقيق مستوى متميز للخدمات ، فهو النافذة الوحيدة التي تطل منها الجامعة على المجتمع المحيط للوقوف على المشكلات الحقيقية لهذا المجتمع وصولاً لإيجاد حلول علمية لها مما يؤدي في النهاية إلى تنمية المجتمع؛ ليكون قادرا على مواكبة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

فيما أعلن رئيس الجامعة تنظيم خطة تدريبية متنوعة لتدريب أفراد المجتمع خلال فترة الصيف "يوليو وأغسطس القادمين" - تنفذها إدارة تدريب أفراد المجتمع " لتضم 22 برنامجا صيفيا بمجالات متنوعة لرفع المهارات الأساسية والحياتية للمواطنين، بهدف خلق قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة، وتشمل مجموعة الموضوعات التي تدور حول "ترسيخ فكرة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، تقدير الذات والثقة بالنفس، دور الحيوانات البرية في التوازن البيئي، ريادة الأعمال، القيادة الإبداعية، الانفوجراف، تصميم مواقع وشعارات، فن البورتريه والرسم التعبيري، التصوير والمونتاج، فضلا عن برنامج الاسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة بعلوم الحاسب الآلى واللغات لرفع مهارات المتدربين اللغوية والتكنولوجية.

واستمع الدكتور ناصر مندور إلى التقرير المقدم من كلية الطب البيطري حول الخدمات البيطرية التي تم تقديمها بالقوافل - خلال شهر مايو ويونيو- المتوجهة إلى منطقة السحارة بقرية نفيشة، والشهيد خيري بالقنطرة غرب ومركز ومدينة القنطرة شرق قرية جلبانة، كما تابع رئيس الجامعة تقرير حول استقبال كلية الطب البيطري لزيارة توفالاند مدرسة العبور للمركز الإقليمي التدريبي البحثي للمحميات الطبيعية بقسم الحياة البرية لنشر الوعي البيئي والثقافة البيئية للتعليم ما قبل الجامعي.

وتابع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عرض الموضوعات المقدمة ومنها كلية الطب التي قدمت تقريرا تفصيليا حول الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وتنظيم ندوة تحت عنوان " البلاستيك يهدد كوكب الأرض- تحديات مجتمعية".

وعن الموضوعات المقدمة من كلية التربية فقد وافق المجلس على تنفيذ قوافل الإصحاح البيئي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لاستكمال خطة قوافل الإصحاح البيئي لعام 2024 من 29 يوليو وحتى 16 ديسمبر وذلك بمشاركة الأقسام العلمية ( المناهج وطرق التدريس - التربية الخاصة - أصول التربية - التربية الفنية).

أما الموضوعات الخاصة بكلية الألسن فقد ضمت تنظيم عدد من الدورات التدريبية في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية خلال موسم صيف 2023-2024 بأسعار مخفضة لأبناء المحافظة.

وعن الدورات التدريبية التي تستعد كلية العلوم للمشاركة بها من خلال ترشيح بعض الأساتذة لإلقاء محاضرات حول القيادة الاستباقية وتحليل البيانات و إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالجامعة، إلى جانب ترشيح أعضاء هيئة تدريس أخرين لحضور دورات تدريبية يتم تنفيذها بإدارة التدريب بالجامعة طبقاً للخطة الصيفية وتتناول تلك الدورات صيانة الحاسب الآلي وتصميم المواقع والشعارات إلى جانب حضور دورات حول فكرة العمل الحر والمشروعات الصغيرة.

بينما شملت الموضوعات المقدمه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية تنظيم مجموعة من الندوات الثقافية والعلمية للعاملين بهيئة قناة السويس وذلك بناء على التعاون المشترك بين كلية الآداب والعلوم الإنسانية وهيئة قناة السويس على أن تبدأ مواعيد الندوات بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويحاضر بها نخبة مختارة من أساتذة الكلية حول: القيادة والإدارة، مصر والعلم واللغة، اللغة الفرنسية، قضايا دينية وتربوية، نظم المعلومات، دور الأسرة في الاستقرار، الأسرة المصرية والعادات.

كما عرضت كلية الصيدلة ترشيح عدد من العاملين بالكلية لحضور البرامج التدريبية حول "دور العلاج الطبيعي في علاج مشاكل أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل، وبرامج الاسعافات الأولية، الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والانسان والوقاية منها، أثر التدخين والصحة ولما له دور في الاتجاه نحو الادمان "،فضلا عن مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية كمحاضرين في برنامج الإصابات الفطرية للأصابع أسبابها وعلاجها وطرق الوقاية مع الإهتمام بمرضى السكر، الاستخدام الرشيد للأدوية، العلاج التحفظي لخشونة الركبة، اعوجاج العمود الفقري المشكلة والعلاج -أسبابه وطرق التعامل معه، توعية أطراف مجتمعية مختلفة للتعرف على اسباب جرثومة المعدة وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها وعلاجها .

وناقشت كلية الزراعة خطة التطوير والخطة التنفيذية لوحدة التحاليل المعملية للقطاعات الزراعية من خلال إضافة بعض التحاليل بهدف خدمة عدد أكبر من المزارعين والشركات، إلى جانب تقديم الوحدة خدمة للعملية التعليمية والبحثية من خلال تدريب الطلاب على جهاز قياس طيف الامتصاص الذري لطلاب البكالوريوس لطلاب الصناعات الغذائية والثروة السمكية وبرنامج السلامة الغذائية.

أما الموضوعات المقدمة من كلية التجارة مناقشة الاستعدادات لوضع خطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 وترشيح أعضاء هيئة تدريس للقيام بالدورات التدريبية، مع عرض لمجموعة الدورات التدريبية الصيفية للطلاب بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة العامة للاستثمار، والبرامج التدريبية التي يقدمها مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية، مع ترشيح عدد من أوائل الطلبة من شعبة اللغة العربية وشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية للتدريب في البنوك، مع تقديم مقترح لترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للقيام بدورات تدريبية ضمن خطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025

كما تم خلال المجلس عرض لموضوعات الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والتي شملت إعلان نتيجة الفحص والتقييم الذي قامت به اللجنة العليا للجوائز بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحديد الفائز بجائزة العطاء والوفاء والتي أسفرت عن فوز الدكتور إبراهيم عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق.