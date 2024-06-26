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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد التجهيزات بالقطاعات والكليات المختلفة استعدادًا للعام الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قام الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بتفقد التجهيزات بالقطاعات والكليات المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية، للوقوف على مستوى الجاهزية، والاستعدادات للعام الدراسي القادم 2024-2025م.

فيما رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث.
فيما بدأت الزيارة بتفقد مبنى الإدارة الرئيسي للجامعة، ومراجعة جميع التجهيزات بالمبنى من مكاتب إدارية للقيادات الجامعية، والقيادات الإدارية، والقطاعات المساعدة، كما تم مراجعة التجهيزات النهائية بمسرح الجامعة، ثم تلى ذلك زيارة مبنى البرامج الهندسية والمرور على المدرجات الدراسية، وتجهيزات المعامل الخاصة باحتياجات البرامج الهندسية والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ثم مبنى برامج كلية التمريض ومراجعة كافة التجهيزات من المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل ومراجعة كافة التجهيزات المعملية واللوجستية الخاصة بكليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية للتأكد من الجاهزية لبدء تشغيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية المزمع بدء الدراسة بها في العام الدراسي الجديد 2024-2025م.

كما تم تفقد مبنى المعامل المركزية بالجامعة والذي يضم 43 معملا لخدمة جميع القطاعات بالجامعة والتأكد من انتهاء جميع التوريدات الخاصة بالأجهزة.
كما تم الاطلاع على المخطط العام للجامعة والتأكد من انتظام عمليات الصيانة المستمرة للجامعة.

وفى ختام الزيارة تم تفقد المدينة الجامعية الخاصة بالجامعة بمدينة المنصورة الجديدة ومراجعة عمليات الصيانة والتأهيل للعمارات التي دخلت الخدمة، كما تم المرور على العمارات المخطط دخولها العام الدراسي الجديد والتأكد من الأثاث والتجهيزات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأشاد الجميع بمستوى التجهيزات المتميزة والمعدة بخطط تشغيلية على أعلى مستوى بما يضمن تحقيق التميز لسير العملية التعليمية بالجامعة، والتي تمثل نقلة نوعية بالبنية التحتية للجامعات المصرية.

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الدكتور شريف يوسف خاطر الدكتور محمد عبد العظيم بجامعة المنصورة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الأهلية جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة