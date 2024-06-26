محافظ المنيا يتابع استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمطاي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المدن اليوم الاربعاء بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائيه وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينه والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار،

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائيه المدعمه مستمر بالمدينه والقرى حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائيه بالقري بالتعاون مع تموين مطاي.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز على المتابعه المستمره للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع





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