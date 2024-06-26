جبالى يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني

توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء ، بالتهنئة للنائبة نجلاء باخوم لحصولها على اجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن البحث بعنوان تنمية الوعي فى المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي.

و علقت النائبة نجلاء باخوم قائلة :" من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اشكر مجموعة من الكيانات لها أثر فى هذه الدراسة، أولا المجلس لترشيحي لهذا المكان، وأشكر الأمانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام و حزب الشعب الجمهوري، و رئيسه الذى رسخ أمور كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة، و أشكر لجنة التضامن الاجتماعي، و أشكر من حضر مناقشة البحث ، و كل قيادات الأكاديمية العسكرية الممثلة فى مدير الأكاديمية و كلية الدفاع.

و وأضافت: "قضية الوعي استراتيجية و تهم الأمن القومي وهي تضافرية الجهود، و ادركنا أن الأمن القومي مسؤولية الجميع "، وتابعت: "أهدي لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه فى مكتبة المجلس وأدعو الزملاء للتقديم فى هذه الدراسة لأنها عظيمة و مهمة.