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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالى يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني

جبالي
جبالي
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توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء ، بالتهنئة للنائبة نجلاء باخوم لحصولها على اجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بتقدير امتياز عن البحث بعنوان تنمية الوعي فى المحافظات الحدودية لتحقيق متطلبات الأمن القومي. 

و علقت النائبة نجلاء باخوم قائلة :" من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اشكر مجموعة من الكيانات لها أثر فى هذه الدراسة، أولا المجلس لترشيحي لهذا المكان، وأشكر الأمانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام و حزب الشعب الجمهوري،  و رئيسه  الذى رسخ أمور كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة، و أشكر لجنة التضامن الاجتماعي، و أشكر من حضر مناقشة البحث ، و كل قيادات الأكاديمية العسكرية الممثلة فى مدير الأكاديمية و كلية الدفاع.
و وأضافت: "قضية الوعي استراتيجية و تهم الأمن القومي وهي  تضافرية الجهود، و ادركنا أن الأمن القومي مسؤولية الجميع "، وتابعت: "أهدي لرئيس المجلس نسخة من البحث للاستفادة منه فى مكتبة المجلس وأدعو الزملاء للتقديم فى هذه الدراسة لأنها عظيمة و مهمة.  

جبالي النائبة نجلاء باخوم زمالة كلية الدفاع الوطني بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا