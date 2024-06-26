مجلس النواب يحيل 34 تقريرا للاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذها

أحال مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلبس عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير عن اقتراحات برغبات مقدمة منالعديد من النواب بشان تقديم خدمات او ازالة معوقات لاهالي دوائرهم او خدمات عامه وجاءت تلك التقارير علي النحو التالي :

1. محمد حمدي دسوقي، بشأن اعتماد الحيز العمراني الجديد بقرية بني غالب – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

2. محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال تطوير طريق أسيوط الجديدة الذي يربط بين مدينة أسيوط من ميدان الواسطى إلى مدينة أسيوط الجديدة – محافظة أسيوط.

3. وحيد قرقر، بشأن ضرورة قيام شركتى الدقهلية للسكر وبترول بلاعيم بالقيام بدورهم فى عملية توسعة وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس – الستامونى – محافظة الدقهلية.

4. نسرين صلاح عمر، بشأن إنشاء إسكان اجتماعي لخدمة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة – محافظة الدقهلية.

5.العضو محمود نجيب مشعل، بشأن عمل مواسير كمخرج لمحطة الصرف الصحي التى تقوم بالصرف على مصرف خصوصى تصرف فيه الأراضى الزراعية ملك الأهالى بقرية ميت الخولي عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

6. ا أحمد حمدى خطاب، بشأن الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية أنطونيادس بمدينة كفر الدوار وضم منطقة أنطونيادس الصغرى لمخطط الصرف الصحي – محافظة البحيرة.

7. عصام ياسين، بشأن احتياج مستشفي أشمون العام لجهاز أشعة رنين مغناطيسي ورنين مفتوح – مركز أشمون – محافظة المنوفية.

8. الخضر جوهر، بشأن إنشاء مركز رعايات الجراحة الحرجة والقدم السكري وذلك علي المبني المقام بالجهود الذاتية بجوار مستشفي نبروه علي أن يكون مشروع مشترك بين جامعة المنصورة ووزارة الصحة والسكان – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

9.علاء الدين خير الله، بشأن مراجعة وتعديل أسعار بعض العمليات الطبية المدرجة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة.

10. أحمد حمدى خطاب، بشأن توقف بعض القطارات بمحطة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

11. إلهامى البارودى، بشأن إدراج وتطوير ورصف طريق جرجا العسيرات حتى محافظة سوهاج.

12. أميرة العادلي، بشأن التوسع في المناطق الحرة وإنشاء منطقة حرة تكنولوجية

13. إيهاب أنيس، بشأن تركيب الصراف الآلي المعروفة A.T.M للبنك الأهلي المصري وبنك مصر بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

14. أحمد العوضي، بشأن إدراج ملعب مركز شباب مدينة تمي الأمديد – محافظة الدقهلية ضمن خطة العام المالي 2024/2025.

15. أسامة عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب قرية أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية.

16. زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجع الملاقط – الصوامعة شرق – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

17. أسماء سعد الجمال، بشأن رفع كفاءة إضاءة الملعب القانوني بمركز شباب الصف – محافظة الجيزة.

18. محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة ملعب قانوني لمركز شباب ميت الشيوخ علي أرض تابعة للأوقاف بقرية ميت الشيوخ – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

19. محمد سعد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد المقر الإداري لمركز شباب شمشيرة – مركز فوه – محافظة كفر الشيخ.

20. محمد سعد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد المقر الإداري لمركز شباب أبو دراز – مركز فوه – محافظة كفر الشيخ.

21. محمد عيد عبد الجواد ، بشأن إنشاء مركز شباب قرية أبو كريم ومركز شباب نجع خضر التابعين لمركز ومدينة ديروط – محافظة أسيوط.

22. علي البدري الملاوي، بشأن إنشاء فرع للبيع بنصف الجملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان.

23. أحمد الشريف، بشأن نقل ولاية أرض الشركة المصرية للاتصالات بحي العامرية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي محافظة الإسكندرية لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

24. محمد حمدى موسى، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ذات الفصل الواحد بقرية عرب الرمل – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

25. محمد طايع، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بقرية كوم بلال – مركز نقادة – محافظة قنا.

26. إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة الحرية الابتدائية – بمركز جهينة – محافظة سوهاج.

27. ميرفت عازر، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية كفر شرف على قطعة أرض ولاية وزارة الأوقاف – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية

28. نشوى رائف، بشأن إنشاء جناح ثانوى بمدرسة ممتاز نصار التجريبية لغات – بمركز البدارى – محافظة أسيوط.

29.محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية شطب – بمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

30. بهاء الدين أبو الحمد، بشأن سرعة تطوير وتركيب بلاط الانترلوك ببعض القري بمدينة ومركز الأقصر – محافظة الأقصر.

31. السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء مبني لمجلس مدينة نبروه - محافظة الدقهلية الذى يحيطة بحر شبين من الحد الشرقى.

32. إيهاب أنيس، بشأن رصف الجزء المتبقي من طريق برج النور – شاوة بمركز أجا – محافظة الدقهلية.

33. مجدي الأمير، بشأن رفع كفاءة طريق الطوابرة العمارنة أولاد حانا بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

34. محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة تأهيل سور ملعب مركز شباب الزاوية بقرية الزاوية – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

