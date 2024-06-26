"صحة المنيا": تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ90 ألف منتفعة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ90 ألفا و327 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الآسرة، أنه تم تنفيذ 116 ألفا و963 زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 84812 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لعدد 13427 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لعدد 12790 سيدة بعد الوضع، فضلاً عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 29603 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمراض المزمنة.

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