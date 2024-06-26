محافظ المنيا يتابع سير العمل بمشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف رؤساء المدن بالتواجد الميداني لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات تابع الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس اليوم الاربعاء سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية دلجا، ومنها السوق الحضاري والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به ما يزيد عن 95%، وكذلك موقف سيارات الأجرة والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به ما يزيد عن 90% ووحدة اطفاء دلجا التي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالي 90% والمركز الطبي الذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به حوالي 65%، وتخدم هذه المشروعات ما يزيد عن 120 ألف نسمة.

وفي سياق متصل تابع رئيس مركز ديرمواس مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية اسمو العروس، ومنها المركز الطبي والذي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به حوالي 60%، و محطة رفع الصرف الصحي والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالي 60%، وحفر خطوط مد الغاز الطبيعي من قرية تانوف وحتى قرية اسمو العروس، وتخدم هذه المشروعات ما يزيد عن 100 ألف نسمة.

وجاءت هذه الجولات التفقدية بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بمركز ديرمواس والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس المركز بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة بتنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات على أرض الواقع.

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