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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"المبادرات الرئاسية المرتبطة بمجالات الطب البيطري".. ندوة بالشرقية

ندوة الطب البيطري
ندوة الطب البيطري
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون المشترك مع كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (المبادرات الرئاسية المرتبطة بمجالات الطب البيطري ) و ذلك بحضور الدكتورمحمد يوسف ( مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر ) و مديري الإدارات الداخلية وعدد  كبيرمن الأطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطرى بالشرقية و كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق لتدريب طلاب كلية الطب البيطرى حيث يتم توزيعهم على الوحدات التابعة للإدارات الخارجية المنتشرة بمراكز  وقرى المحافظة لتلقي التدريب العملى فى شتى مجالات الطب البيطري و الذى يستمر لمدة شهرين.

كما قام الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر بالقاء كلمة للطلبة ثم ألقت الدكتورة دعاء محمد مدير إدارة الارشاد بإلقاء محاضرة بعنوان ( المبادرات الرئاسية المرتبطة بالطب البيطرى).

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