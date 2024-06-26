وزير النقل يعلن وصول 16 عربة جديدة و4 ماكينات لصيانة وتجديد السكة

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية قادمة من المجر، بإجمالي 16 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة، إلى 946 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات ليتم إدخالها الخدمة تباعا.

و صرح وزير النقل أن هذه الصفقة، هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية، ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وحيث تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة، والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

وفي السياق ذاته أعلن وزير النقل، وصول عدد (4) ماكينات لصيانة وتجديد السكة (عدد 2 ماكينة دك تفريعات + عدد (2) ماكينة تشكيل بازلت ) إلى ميناء الإسكندرية من أحدث الطرازات الموجودة فى العالم، وذلك وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية شركة بلاسر النمساوية، وذلك في إطار خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، ومن أهمها تجديدات وصيانة السكة، وحيث ستساهم هذه الماكينات فى زيادة أسطول الماكينات المملوكة لدى الهيئة مما يعمل على رفع كفاءة خطوط الهيئة وزيادة معدلات الإنتاج لأعمال الصيانة والتجديدات بالخطوط وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لمسير القطارات، وتقليل زمن الرحلة ورفع كفاءة المسير للوحدات المتحركة.