تداول 10 الاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع و 485 شاحنة و190 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و286شاحنة و 175سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع و 199 شاحنة و 15 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 والرياض بينما تغادر السفينتين امل وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين سينا والرياض وغادرت العبارة الرياض ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2110 طن بضائع و130 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لاربع سفن وهي بريدج، آيلة، كوين نفرتيتي وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 6775 راكب بموانيها.

