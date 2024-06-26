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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 الاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول  10000  طن بضائع و 485  شاحنة و190 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و286شاحنة و 175سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع و 199 شاحنة و 15 سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 والرياض بينما تغادر السفينتين امل وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين سينا والرياض وغادرت العبارة الرياض ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2110 طن بضائع و130 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لاربع سفن وهي بريدج، آيلة، كوين نفرتيتي  وآور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 6775 راكب بموانيها. 
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء نويبع ميناء سفاجا