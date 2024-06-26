محافظ الغربية يتفقد الطرق والشوارع المقترح رصفها في زفتى

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته التفقدية لليوم الخامس على التوالي، لمعاينة الشوارع والطرق المقترح رصفها ضمن استعدادات المحافظة لرصف الشوارع في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، حيث تفقد المحافظ في جولته الصباحية الشوارع والطرق المقترح رصفها بمركز ومدينة زفتى، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وتفقد المحافظ الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

ووجه المحافظ بالانتهاء إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة، لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

وخلال الجولة وجه رحمي باستمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، مؤكدا حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، وذلك لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

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