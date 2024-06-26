تحرير 117 محضرًا تموينيًا بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية اليوم الأربعاء بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 117 محضراً متنوعاً، منها 93 محضرا لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات -تصريف وتجميع).

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 24 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (ذبح خارج المجازر- منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية).

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