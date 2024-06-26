وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع 15 مشروعًا داخل قرية وادي خريت

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى الاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل.

ووجه محافظ أسوان، بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها.

كما شدد محافظ أسوان على إلزام كافة القطاعات بإعادة الشيء لأصله وتسوية الطرق لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، ودخول أى مشروعات يتم إنهاؤها للتشغيل التجريبى حتى يجنى مواطنى المحافظة ثمارها على الوجه الأكمل .

ومن جهته أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأسوان، أن فريق وحدة حياة كريمة تابع مشروعات المبادرة الرئاسية بواقع 15 مشروعا داخل قرية وادى خريت بمركز نصر النوبة ، و4 توابع ليستفيد منها نحو 19 ألف نسمة.

وأضاف عبدالشافي، أن المشروعات تضم مجمعات خدمية وزراعية ومكتب بريد ووحدة طب الأسرة، ومدارس ومراكز للشباب ونقطة الشرطة، ومحطتى للرفع وأعمال الفايبر وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء حيث تم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100 %، وجار العمل فى المشروعات المتبقية.

تكثيف أعمال التشجير لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا برصد بعض الملاحظات، وتم عرضها على المسئولين بجهاز التعمير وشركة مياه الشرب والهيئة القومية والكهرباء لسرعة تلافيها، مع نقل تعليمات محافظ أسوان للقائمين على تنفيذ المشروعات بالقرية بضرورة تكثيف أعمال التشجير بالشوارع، وإمداد الجهات المختلفة بأشجار الظل بالتعاون مع المواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

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