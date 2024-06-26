"ضرورة استثمار وقت الفراغ".. ندوة بشباب الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة قامت المديرية بتنفيذ ندوة دينية بعنوان "ضرورة استثمار وقت الفراغ والاستفادة من طاقات الشباب"، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى قيام الشيخ أحمد السيد عبد الهادى عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة الدينية، والذي تضمنت التعريف الوقت وعلاقته بحياة الإنسان وإعطاء نصائح عن كيفية إدارة الوقت واستغلاله وتوضيح أهمية الوقت فى الإسلام والحث على احترامة واغتنامه وكيفية استثمار وقت الفراغ والاستفادة من طاقات الشباب وفضائل اغتنام الوقت فى القرآن الكريم والسنة النبوية.

ولمشاهدة الندوة الدينية كاملة اضغط على الروابط التالية https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia