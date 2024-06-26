اقتراح برلماني لتدشين منصة موحدة للبحث العلمي

كشف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، عن تقديمه اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن تدشين منصة موحدة لتوحيد كل الجهات العاملة فى مجال البحث العلمى لحل أى مشكلة تواجه الزراعة ولتعزيز جهود الدولة فى هذا القطاع، خاصة فى مجال البحوث الزراعية، على أن تضم كل الجهات الخاصة بالبحث العلمى فى منصة واحد لحل العقبات التى قد تواجه القطاع وفى نفس الوقت لبحث إمكانية تحقيق الأبحاث على أرض الواقع بصورة تكون إضافة للدولة المصرية.

وأوضح الديب، في اقتراحه، أن التنمية الزراعية، والمعاهد البحثية، ومراكز البحوث الزراعية، من الملفات التى تحظى باهتمام كبير سواء خلال الفترة الماضية أو المقبلة، وهناك جهود كبيرة مبذولة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم القطاع الزراعى بمختلف مكوناته، خاصة وأن الزراعة أهم المقومات لتحقيق الأمن الغذائى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى الحاجة الضرورية لإصدار تشريع جديد لتحفيز الباحثين فى كليات الزراعة المختلفة لمناقشة أبحاث قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال دودة الحشد المتسببة فى خسائر فادحة للقطاع الزراعى، العديد من الجهات تعمل كل منها على حدى، فى حال وجود منصة سيتم توحيد الجهود، ومع وجود حوافز ستكون هناك دوافع لإيجاد حلول عاجلة.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك حوافز للباحث العلمى فى المنصة المرتقبة تدشينها، منها على سبيل المثال توفير بيانات على قواعد البيانات الدولية حتى يتسنى لهم الحصول على هذه البيانات، مع الأخذ فى الاعتبار أن قواعد البيانات الدولية تقريرها مرتفعة الثمن مما قد يعيق الباحثين فى الحصول على المعلومات اللازمة، وهنا تتدخل الدولة لضمان الوصول لنتائج إيجابية من خلال المنصة.