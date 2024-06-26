إزالة تعديات بكوم أمبو ورفع التراكمات والمخلفات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، مع إزالة التعديات فى مهدها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أرض زراعية بقرية العباسية بمساحة 350 م2، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى برفع الإشغالات بعدد من المناطق السكنية والأسواق بنطاق حى غرب بإشراف من نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمد ممدوح، وبمشاركة لرئيس الحى سحر مصطفى، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، كما تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ الحاويات من القمامة ورفع التراكمات ، وتركيب لبلاطات الأنترلوك وصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق حى جنوب بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وبقيادة علاء آدم رئيس الحى ، وبمشاركة العاملين بالحى، وهو الذى تكامل مع تنفيذ أعمال تقليم وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين .

فصل التيار الكهربائى عن كسارات الذهب المخالفة

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لفصل التيار الكهربائى عن 6 كسارات وطواحين الذهب لأثارها السلبية فى ضعف التيار الكهربائى بمختلف أنحاء المدينة، والتصدى الفورى لأى حالات تعدى على الثروات التعدينية، وإتخاذ إجراءات رادعة حيال المتعدين بشكل غير قانونى عليها، والتحفظ على الكابلات المخالفة.

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