اليونيسف: 9 من 10 أطفال في غزة يدخلون دائرة انعدام الأمن الغذائي

أكد كاظم أبو خلف، متحدث منظمة اليونيسف، أنه على المجتمع الدولي أن يضع تقاريرهم عما يحدث في غزة في عين الاعتبار ووضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف متحدث اليونيسف، أن 9 من 10 أطفال في قطاع غزة يقتربون من دائرة انعدام الأمن الغذائي، متابعا أنهم يعدون خططا لإعادة الأطفال في قطاع غزة إلى المدارس وتوفير مساحات مخصصة للتعليم، مشيرا إلى أن أولى الخطوات المطلوبة في قطاع غزة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

وتابع متحدث اليونيسف: “نقدم خدماتنا للفلسطينيين في غزة وفق تقديرات يومية للحرب الجارية”.